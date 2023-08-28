ФОТО | На конкурсе Miss World Estonia престижный титул отхватила и скандальная звезда реалити-шоу

Среди претенденток на заветный титул была также участница реалити-шоу „Дом на пляже“, „Мальчишник“ и „Девичник“ Лийси Таммоя. Экс-звезды реалити показала отличный результат на конкурсе красоты – она получила престижный титул „Face of Beauty Estonia 2023“ и сияющую корону на голову.

Кажется, что девушка начала жизнь с чистого листа, так как еще год назад в почти каждом выпуске реалити-шоу „Девичник“ она напивалась в стельку и на одной вечеринке даже уснула на стуле.

После обретения народной славы Таммоя дала интервью Õhtuleht, в котором среди прочего говорила, что ей не нравится „ванильный секс“ и в кровати она предпочитает более экстремальные вещи. Например, она даже занималась сексом в лесу на снегу.

Тем не менее, конкурсы красоты для нее не чужды - ранее девушка пробовала удачу на конкурсе Miss Earth.