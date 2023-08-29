Анатолий Белый отменил гастроли „Ленкома“ в Израиле

„Кощунство. Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое? Продюсеры решили для себя, что деньги не пахнут? Как сделать так, чтобы этот позор не состоялся? Я правда жду конструктивных ответов и соответствующих действий“, — написал Белый в Фейсбук.

Неравнодушные создали петицию с требованием отменить показ спектакля. Их не устроила явная антиукраинская позиция отдельных артистов и руководства театра. Например, актёр Андрей Леонов пожертвовал свою машину российским войскам, а Виктор Раков и Олеся Железняк высказывались в поддержку войны против Украины.

Российская блогосфера ожидаемо возмутилась, появились даже предположения, что „Белый готовит диверсию“.

Директор „Ленкома“ Марк Варшавер, если верить СМИ, утверждает, что гастроли и не планировались. „Гастролей „Ленкома“ в Израиле не будет. Белому не угрожает спектакль. Так и запишите: „Угрозы, связанной с „Поминальной молитвой“, нет. Пусть спит спокойно дорогой товарищ“. Больше не могу об этом человеке ничего говорить“, — выступил он.

Впрочем, по поводу утверждения „не планировались“ возникают резонные сомнения. Журналистка издания „Гаарец“ Лиза Розовская опубликовала ответ продюсера Гади Орона, согласно которому гастроли „Ленкома“ отложены до периода, когда завершится война в Украине. Дословно: „В шесть часов вечера после войны“. Орон добавил, что ни он, ни руководство театра „Габима“, на сцене которого планировалось показать „Поминальную молитву“, не ожидали такого негодования и не хотят подливать масла в огонь.