„Вести бизнес с Россией во время войны - это вам не русский паспорт, ничего плохого в этом нет“: Илья Варламов отреагировал на скандал с Каллас(12)
Журналист, предприниматель и видеоблогер Илья Варламов на своей странице Instagram также отреагировал на нашумевший скандал, связанный с Каей Каллас. Он иронично заявил: „Вести бизнес с Россией во время войны и санкций - это вам не русский паспорт, ничего плохого в этом нет“.
В своем коротком видео он раскрыл основную мысль скандала, а также ярко отреагировал на действия Каллас. „Она одна из тех европейских политиков, кто проводит максимально жесткую линию в отношении всех россиян, а не только тех, кто поддерживает Путина и его войну. Выяснилось, что компания ее мужа ведет бизнес с Россией и отлично себя чувствует, сама Каллас инвестировала в эту фирму 350 тысяч евро, при этом она не считает, что сделала что-то предосудительное и отказалась уходить в отставку. А своих критиков из лагеря оппозиции назвала шакалами.“
„Как вы понимаете, вести бизнес с Россией во время войны и санкций - это вам не русский паспорт, ничего плохого в этом нет“, - подытожил блогер.