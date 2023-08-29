„Вести бизнес с Россией во время войны - это вам не русский паспорт, ничего плохого в этом нет“: Илья Варламов отреагировал на скандал с Каллас

В своем коротком видео он раскрыл основную мысль скандала, а также ярко отреагировал на действия Каллас. „Она одна из тех европейских политиков, кто проводит максимально жесткую линию в отношении всех россиян, а не только тех, кто поддерживает Путина и его войну. Выяснилось, что компания ее мужа ведет бизнес с Россией и отлично себя чувствует, сама Каллас инвестировала в эту фирму 350 тысяч евро, при этом она не считает, что сделала что-то предосудительное и отказалась уходить в отставку. А своих критиков из лагеря оппозиции назвала шакалами.“