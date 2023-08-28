Фестиваль Station Narva откроется концертом Нарвского городского симфонического оркестра с Оттем Лепландом
С 7 по 10 сентября в Нарве уже в шестой раз пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Мероприятие начнется в четверг, 7 сентября, в Нарвском колледже, где пройдет обсуждение BAZAR о будущем культуры в Нарве и бесплатный концерт.
С полудня на недавно отремонтированной Ратушной площади Нарвы будут открыты информационный пункт фестиваля и зона кафе. Программа начнется в 16:00 с обсуждения BAZAR о том, каким видят будущее культурной жизни в Нарве местные жители, и какие планы у государства, откуда брать средства и есть ли смысл мечтать о статусе культурной столицы Европы.
Концерт-открытие стартует в 18:00 с приветственных речей мэра Нарвы Катри Райк, вице-канцлера по культурному разнообразию Министерства культуры Эды Силберг и главы Fortaco Estonia Ларисы Шабуновой.
Любимые певцы Отт Лепланд и INGA (Инга Тислар) выступят вместе с группой Soul Now и Нарвским городским симфоническим оркестром под руководством главного дирижера и художественного руководителя Анатолия Щура. В уникальном прочтении вы сможете услышать любимые песни Яака Йоала Kui mind kutsud sa, Kuulsuse ahelad и Unustuse jõel, хит Оття Лепланда Kuula и премьеру новой песни Инги Тислар Gallery.
Нарвский городской симфонический оркестр, работающий в широком жанровом спектре, в сотрудничестве с фестивалями Station Narva и Tallinn Music Week уже выступал в Нарве с Уку Сувисте, Аликой Миловой, Chalice и Элиной Нечаевой. Коллектив участвовал в нескольких музыкальных и театральных проектах, а также выступал вместе со всемирно известной группой Legends of Rock.
„Нарвский симфонический оркестр неоднократно выступал со многими известными музыкантами Эстонии, а в этом году нам предстоит встреча с талантливыми и самобытными Оттем Лепландом и Ингой Тислар и ее группой на открытии фестиваля Station Narva. К сожалению, раньше мы вместе не музицировали, но я абсолютно уверен, что все участники этой программы, а также слушатели, которые придут на концерт, получат массу положительных эмоций и насладятся прекрасной музыкой. Состоится премьера новой песни Инги Тислар Gallery, для которой она попросила меня сделать аранжировку. Немного волнуюсь, но надеюсь, что и автор и слушатели не будут разочарованы. Особое место в нашей программе уделено песням великого эстонского певца Яака Йоалы. Надеюсь, что в Нарве имеется много поклонников его творчества, в том числе благодаря популярности „Кремлевских соловьев“ и им будет интересно услышать известные композиции в новом исполнении“, — делится Анатолий Щура.
Вход на концерт-открытие и обсуждение BAZAR бесплатный.
Концерт-открытие представляет компания Fortaco Estonia, которая недавно объявила о расширении своей деятельности в Нарвском промышленном парке. Мероприятие проходит при поддержке Фонда Интеграции.
Музыкальная программа Station Narva 2023 пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в Нарвском центре исполнительских искусств Vaba Lava и прибрежном арт-клубе Ro-Ro. На сцену выйдут Джеймс Лавель (UNKLE) (Великобритания), Acid Arab (Франция), Deki Alem (Швеция), Иван Дорн (Украина), Bazzookas (Нидерланды), YASMYN, manna, Ajukaja и Март Ави, а также многие другие. В рамках фестиваля пройдет бизнес-день в Нарвском творческом инкубаторе OBJEKT, будет представлена художественная программа, курируемая Нарвской арт-резиденцией (NART), пройдут бесплатные концерты на городских сценах, экскурсии и т. д. В среду, 6 сентября, в Нарвской государственной гимназии пройдет предварительное мероприятие Station Narva 2023 для молодежи.