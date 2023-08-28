Фестиваль Station Narva откроется концертом Нарвского городского симфонического оркестра с Оттем Лепландом

С полудня на недавно отремонтированной Ратушной площади Нарвы будут открыты информационный пункт фестиваля и зона кафе. Программа начнется в 16:00 с обсуждения BAZAR о том, каким видят будущее культурной жизни в Нарве местные жители, и какие планы у государства, откуда брать средства и есть ли смысл мечтать о статусе культурной столицы Европы.

„Нарвский симфонический оркестр неоднократно выступал со многими известными музыкантами Эстонии, а в этом году нам предстоит встреча с талантливыми и самобытными Оттем Лепландом и Ингой Тислар и ее группой на открытии фестиваля Station Narva. К сожалению, раньше мы вместе не музицировали, но я абсолютно уверен, что все участники этой программы, а также слушатели, которые придут на концерт, получат массу положительных эмоций и насладятся прекрасной музыкой. Состоится премьера новой песни Инги Тислар Gallery, для которой она попросила меня сделать аранжировку. Немного волнуюсь, но надеюсь, что и автор и слушатели не будут разочарованы. Особое место в нашей программе уделено песням великого эстонского певца Яака Йоалы. Надеюсь, что в Нарве имеется много поклонников его творчества, в том числе благодаря популярности „Кремлевских соловьев“ и им будет интересно услышать известные композиции в новом исполнении“, — делится Анатолий Щура.