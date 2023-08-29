В первое воскресенье сентября в Ласнамяэ покажут кино на открытом воздухе, пройдут день домашних кафе и экскурсии

„В программе ЛаснаКино 2023 – мультфильм для детей, фэнтези и драма. Как обычно, выбор лент будет разнообразным, чтобы любитель кино любого возраста и предпочтений нашел для себя что-то подходящее. Каждый раз мы стараемся выбрать киноленты, которые не только развлекают, но и заставляют подумать,“ - рассказывает Полина Ляшева из объединения Ласнаидея.

ЛаснаКино 2023 начнется в 12:00 с небольшого вступления и приветствия.

Показы откроет мультфильм для детей „Гордон и Пэдди“. „Гордон и Пэдди“ - шведский анимационный фильм 2017 года режиссера Линды Хамбек. Фильм представляет собой экранизацию книги Ульфа Нильссона, иллюстрированную Гитте Спее. В спокойную жизнь леса врывается паника, когда белка Вольдемар обнаруживает, что кто-то похитил заготовленные на зиму орехи. Начальник местной полиции лягушка Гордон начинает расследование и выходит на преступника — маленького мышонка, который не знает своего имени и возраста. Добродушный Гордон дает мышонку имя Падди. Приходите на мероприятие, и узнайте, что же произошло дальше.

Мероприятие продолжит фильм шведского режиссера Роя Андерссона „О бесконечности“. Это сборник коротких новелл, небольших жизненных ситуаций, которые связаны между собой таинственным голосом рассказчицы, будто бы вновь явившейся миру Шахерезады. Герои ленты – самые обычные люди. С ними случаются беды, они переживают минуты горести и счастья, сталкиваются с кризисом веры и тяжелыми последствиями людского эгоизма.

В заключении ЛаснаКино будет показана кинолента „Остров Бергмана“ - история о супружеской паре кинематографистов. Тони (Тим Рот) и Крис (Вики Крипс), приезжают на остров Форё — здесь когда-то работал, жил и умер великий шведский режиссер Ингмар Бергман. Они намерены писать сценарии собственных фильмов, но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться.