ФОТО | Прощание с легендой. В Эстонском драматическом театре прощаются с актрисой Итой Эвер

Прощание с актрисой проходит в большом зале Драмтеатра. Двери для желающих проститься с актрисой открылись в 11:00, поминальная церемония начнется в 13:00.

Гроб с актрисой окружают венки цветов, а на заднем плане показывают кадры с самыми яркими ролями Иты Эвер.

Актриса родилась 1 апреля 1931 года в Пайде. В 1953 года она окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и с этого же года играла в Эстонском драматическом театре, где осталась работать на всю жизнь.

В течение 70 лет она сыграла более 150 ролей в Эстонском драматическом театре. С 1955 по 2020 год она также регулярно снималась в кино.

В 2001 году Ита Эвер была награждена орденом Белой Звезды III степени.

В 1953 году Ита Эвер вышла замуж за коллегу по театру актера Эйно Баскина. В 1954 году у пары родился сын Роман. У Эвер есть также два внука: Мирьям и Альфред.

Последние свои годы актриса провела в самом лучшем доме престарелых в Таллинне - Nõmme Pihlakodu.