Эстония впервые примет участие в Детском Евровидении: нас будет представлять девочка из Ряпина!

Детское Евровидение“ - общеевропейский вокальный конкурс, организуемый Европейским вещательным союзом (EBU) для юных исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет, по своему характеру схожий с конкурсом „Евровидение“.

По данным EBU, в этом году в конкурсе участвуют 16 стран. Эстония впервые принимает участие в детском песенном конкурсе. Эстонская телерадиовещательная корпорация направит на конкурс Арханну Сандру Арбма (11 лет), победительницу вокального шоу ETV „Tähtede lava 2022“.

Арханна родом из города Ряпина и начала учиться пению в Ряпинской музыкальной школе под руководством преподавателя Марго Сууре в возрасте 5 лет. Ее великолепный голос и исполнительское мастерство покоряют слушателей, а многочисленные конкурсы и выступления придали ей уверенность на сцене. Помимо пения, Арханна также учится играть на фортепиано.

Не менее 60% песни, представляемой на молодежном конкурсе „Евровидение“, должны быть на родном языке, 40% - на другом языке. Арханна исполнит новую песню на эстонском языке, премьера которой состоится в ближайшие месяцы.

Молодежный конкурс „Евровидение“ проводится с 2003 года. В прошлом году конкурс проходил в Ереване (Армения), и победу в нем одержал молодой француз Лиссандро с песней „Oh Maman!“. В этом году конкурс пройдет 26 ноября в Ницце (Франция) и будет транслироваться в прямом эфире на каналах ERR.