Женщины в искусстве - не пустой звук! Таллиннский лектор докажет силу „амазонок“

Впервые на творческую силу Натальи Гончаровой, Александры Экстер и Ольги Розановой обратил внимание поэт и публицист Бенедикт Лившиц. За стремительность, мощь и удаль художественных идей и их воплощений он назвал художниц „амазонками“. Когда во второй половине ХХ века в Европе стали проходить первые крупные выставки авангарда, круг „амазонок“ расширился, а понятие „амазонки русского авангарда“ закрепилось, хотя в действительности отдельного сообщества женщин-художниц не существовало.

В поисках визуального языка и стиля каждая авангардистка двигалась в своём направлении. Ольга Розанова создала цветопись, и её „Зелёная полоса“ важна для авангарда не меньше, чем „Чёрный квадрат“ Малевича. Наталья Гончарова была далека от радикального абстрактного искусства, но и без этого стала одной из самых скандальных и обсуждаемых фигур авангарда: на первой персональной выставке несколько её картин признали „порнографическими“ и запретили к показу. Александра Экстер — создала костюмы и декорации для театра и кино, которые считаются шедеврами мировой сценографии. Вера Ермолаева — иллюстрировала детские книги Даниила Хармса и Александра Введенского, одновременно изобретая в станковом искусстве новый язык „живописно-пластического реализма“.

Кем были те, кого сейчас называют „амазонками русского авангарда“? Что объединяет художниц и в чём уникальность их пути? Приходилось ли женщинам авангарда бороться с мужчинами за первенство и право художественного высказывания? Что сегодня даёт нам разговор о художницах и чему учит история их профессионального становления и самоутверждения? Об этом на своей лекции расскажет Ксения Ремезова.

Ксения Ремезова — искусствовед, исследователь русского авангарда, куратор выставок, составитель каталогов и детских гидов по искусству ХХ века, автор материалов для образовательных онлайн-проектов, лектор. Автор книги для детей „Мчится поезд „Авангард“». Продолжительное время работала в крупнейшей частной галерее в Санкт-Петербурге, открыла более 15 экспозиций живописи и графики художников ХХ века из музейных и частных собраний. Живёт и работает в Таллинне.