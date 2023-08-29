Женщины в искусстве - не пустой звук! Таллиннский лектор докажет силу „амазонок“
14 сентября в кинотеатре Sõprus искусствовед Ксения Ремезова прочтёт лекцию о семи авангардистках, которые повлияли на историю искусства XX века так же сильно, как их современники мужчины. Речь пойдёт о Наталье Гончаровой, Александре Экстер, Ольге Розановой, Любови Поповой, Варваре Степановой, Надежде Удальцовой и Вере Ермолаевой. Зрители узнают о подходах к живописи, новаторских приёмах, личном и творческом пути художниц и смогут понять контекст развития искусства ХХ века — от становления авангарда до его заката.
Впервые на творческую силу Натальи Гончаровой, Александры Экстер и Ольги Розановой обратил внимание поэт и публицист Бенедикт Лившиц. За стремительность, мощь и удаль художественных идей и их воплощений он назвал художниц „амазонками“. Когда во второй половине ХХ века в Европе стали проходить первые крупные выставки авангарда, круг „амазонок“ расширился, а понятие „амазонки русского авангарда“ закрепилось, хотя в действительности отдельного сообщества женщин-художниц не существовало.
В поисках визуального языка и стиля каждая авангардистка двигалась в своём направлении. Ольга Розанова создала цветопись, и её „Зелёная полоса“ важна для авангарда не меньше, чем „Чёрный квадрат“ Малевича. Наталья Гончарова была далека от радикального абстрактного искусства, но и без этого стала одной из самых скандальных и обсуждаемых фигур авангарда: на первой персональной выставке несколько её картин признали „порнографическими“ и запретили к показу. Александра Экстер — создала костюмы и декорации для театра и кино, которые считаются шедеврами мировой сценографии. Вера Ермолаева — иллюстрировала детские книги Даниила Хармса и Александра Введенского, одновременно изобретая в станковом искусстве новый язык „живописно-пластического реализма“.
Кем были те, кого сейчас называют „амазонками русского авангарда“? Что объединяет художниц и в чём уникальность их пути? Приходилось ли женщинам авангарда бороться с мужчинами за первенство и право художественного высказывания? Что сегодня даёт нам разговор о художницах и чему учит история их профессионального становления и самоутверждения? Об этом на своей лекции расскажет Ксения Ремезова.
Ксения Ремезова — искусствовед, исследователь русского авангарда, куратор выставок, составитель каталогов и детских гидов по искусству ХХ века, автор материалов для образовательных онлайн-проектов, лектор. Автор книги для детей „Мчится поезд „Авангард“». Продолжительное время работала в крупнейшей частной галерее в Санкт-Петербурге, открыла более 15 экспозиций живописи и графики художников ХХ века из музейных и частных собраний. Живёт и работает в Таллинне.