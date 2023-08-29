Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая

Сегодня утром его госпитализировали в одну из больниц Монако. Отмечается, что у артиста незначительные травмы, однако наблюдение врачей не помешает.

Стоит отметить, что последние несколько лет проблемы со здоровьем будто преследуют знаменитость. В 2020 году он отменил турне из-за пневмонии, в результате которой потерял голос.

Еще несколькими годами ранее он перенес сложную операцию. Так, в 2017 году у него обнаружили рак простаты. После операции по удалению раковых клеток у него начались осложнения.

Элтон оказался в реанимации, а после чего выяснилось, что у него появилась еще и инфекция. Джон в своих мемуарах рассказывал, что врачи не давали ему никаких гарантий, а даже наоборот говорили тогда, что до смерти ему осталось всего лишь 24 часа.

Элтон Джон - успешный британский музыкант, получивший массу престижных премий - „Грэмми“, „Оскар“, „Золотой глобус“, „Тони“ и другие. Среди его самых популярных песен такие как „I'm Still Standing“, „Sacrifice“, „Cold Heart“, „Don't Go Breaking My Heart“, „Hold Me Closer“ и так далее. Известно, что Элтон Джон оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании.