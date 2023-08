Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая

Элтон Джон - успешный британский музыкант, получивший массу престижных премий - „Грэмми“, „Оскар“, „Золотой глобус“, „Тони“ и другие. Среди его самых популярных песен такие как „I'm Still Standing“, „Sacrifice“, „Cold Heart“, „Don't Go Breaking My Heart“, „Hold Me Closer“ и так далее. Известно, что Элтон Джон оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании.