Какой главный наказ принцессы Дианы нарушил Гарри

Принцессы Дианы нет с нами уже более 20 лет, но наследники этой отважной женщины по-прежнему помнят и любят ее и регулярно устраивают памятные мероприятия в ее честь.

Сыновья леди Ди с трепетом хранят любые воспоминания о матери. Поговаривают, они до сих пор следуют некоторым наказам, которые она дала им еще в детстве.

Так, если верить инсайдеру, который связался с британским изданием Mail Online, незадолго до смерти Диана провела серьезный разговор с сыновьями-подростками и попросила их всегда оставаться лучшими друзьями.

Уже тогда она решила начать обсуждать с 15-летним Уильямом его будущую семейную жизнь.

Принцесса не хотела, чтобы ее старший сын связал судьбу с недостаточно знакомой ему избранницей, как это было в случае ее неудачного брака с принцем Чарльзом.

Женщина наказала сыну жениться только на той девушке, с которой бы его связывали годы дружбы. Как видите, так и получилось: до брака Кейт и Уильям были близко знакомы около десяти лет.

А вот принц Гарри примеру брата не последовал, хотя и был в курсе желания матери. Как известно, с Меган Маркл он познакомился летом 2016-го, а уже через пару недель они стали парой. Кажется, будь Диана жива, она могла бы сомневаться в выборе младшего сына.