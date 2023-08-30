Анастасия Волочкова балует детей своей домработницы: эти люди оказались рядом, когда родная дочь отвернулась
Балерина отведет ребенка своей помощницы по дому на школьную линейку.
Родная дочь балерины Ариадна недавно окончила лицей. Казалось бы, это событие должно было принести радость, однако Волочкова получила только негативные эмоции.
Дело в том, что наследница примы решила не приглашать свою знаменитую мать на выпускной бал. Эта новость повергла балерину в шок. Анастасия хотела во что бы то ни стало попасть на торжество. Но, увы, количество мест было ограничено, и для нее просто не нашлось билета.
Волочкова проявила настойчивость. Она связалась с директором лицея и объяснила ситуацию. Однако руководство учебного заведения не пошло на уступки, поэтому балерине пришлось смириться с таким положением дел.
И хотя Анастасия утверждает, что не обижается на дочь. Судя по всему, осадочек от этой истории у нее остался. После неприятного эпизода Волочкова стала сближаться со своей домработницей Лолой, которая работает у артистки более 8 лет.
Балерина утверждает, что Лола для нее только помощница по дому, но и близкая подруга. Анастасия признается, что привязалась к семье своей работницы. Она балует ее детей своей заботой и вниманием. Например, недавно Волочкова сообщила, что планирует лично отвести дочь Лолы на школьную линейку.
„В этом году 1 сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. <…> Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс“, — рассказала артистка.