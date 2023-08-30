Анастасия Волочкова балует детей своей домработницы: эти люди оказались рядом, когда родная дочь отвернулась

Родная дочь балерины Ариадна недавно окончила лицей. Казалось бы, это событие должно было принести радость, однако Волочкова получила только негативные эмоции.



Дело в том, что наследница примы решила не приглашать свою знаменитую мать на выпускной бал. Эта новость повергла балерину в шок. Анастасия хотела во что бы то ни стало попасть на торжество. Но, увы, количество мест было ограничено, и для нее просто не нашлось билета.

Волочкова проявила настойчивость. Она связалась с директором лицея и объяснила ситуацию. Однако руководство учебного заведения не пошло на уступки, поэтому балерине пришлось смириться с таким положением дел.

И хотя Анастасия утверждает, что не обижается на дочь. Судя по всему, осадочек от этой истории у нее остался. После неприятного эпизода Волочкова стала сближаться со своей домработницей Лолой, которая работает у артистки более 8 лет.

Балерина утверждает, что Лола для нее только помощница по дому, но и близкая подруга. Анастасия признается, что привязалась к семье своей работницы. Она балует ее детей своей заботой и вниманием. Например, недавно Волочкова сообщила, что планирует лично отвести дочь Лолы на школьную линейку.

„В этом году 1 сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. <…> Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс“, — рассказала артистка.