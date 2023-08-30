Губин ищет, кому передать свои песни: артист признался, что у него проблемы со здоровьем

Он покорил миллионы женщин своей лучезарной улыбкой и громкими хитами. Мало кто знает, что помимо исполнения авторских композиций Андрей Губин продюсировал звезд и даже стал обладателем звания Заслуженного артиста России. Успешные проекты, песни, которые звучали „из каждого утюга“ и всенародная любовь — все это было, но теперь, увы, многое осталось в прошлом. Никаких концертов и ротаций, артист из-за тяжелого заболевания давно ограничил свой круг общения.

Врачи поставили ему левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица — прим. Woman.ru).

Тем не менее, иногда артист беседует с журналистами и рассказывает о своей жизни. Долгое время он арендовал двухэтажный особняк, расположенный в Истре. Музыкант отмечал, что загородный дом — это идеальное место, где он может находиться в тишине и неспешно заниматься тем, что ему нравится — писать песни.

Именно в поисках тишины он когда-то уехал из своей московской квартирs: соседи затеяли ремонт и буквально не давали жить музыканту. А каждый громкий звук отзывается болью в его теле.

„Я в Москве, вернулся. Соседи потише стали, но все равно есть свои нюансы. осенью никуда не планирую уезжать, хочу побыть в России“, — рассказывает Woman.ru Андрей Губин.

Пока он занят тем, что пишет песни. Преимущественно в стол, но в планах передать свое большое творческое наследие молодому исполнителю.

„Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю может кому-то передать песни, у меня много их уже. Есть разные варианты, думаю пока особой спешки нет, — говорит артист и тут же добавляет. — Сам петь не планирую, да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно“.

Что касается фамилии счастливчика, которому „мальчик-бродяга“ намерен передать песни, то ее пока артист не называет.