Концерт Максима Галкина в Таллинне отменяется.

Большой сольный концерт Галкина должен был состояться 15 сентября в концертном доме Alexela, однако на сегодняшний день - концерт отменен.

Организатор предлагает возможность поменять билеты на концерт Till Lindemann ''World Tour 2023'' , который состоится в Таллинне 2 декабря 2023 года в Ледовом зале Тондираба. Описание мероприятия можно найти ЗДЕСЬ.

Если такой вариант Вам не подходит, можно сдать билеты обратно в Piletilevi.

О своем желании просим сообщить нам по адресу tagasiost@piletilevi.ee до 20 июня 2023 включительно.

Владельцев PDF билетов просим указать в письме номер заказа.

Обладателей обычных билетов просим указать номера купленных билетов и Ваши реквизиты.

Если Вы ранее подавали заявление на возврат, то оно уже зарегистрировано и второй раз отправлять не нужно.

Средства будут возвращаться по мере поступления средств от организатора и в порядке очереди поступивших заявлений на возврат.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться напрямую к организатору: Alisagroup OÜ, artevent@mail.ee

Организаторы концерта благодарят зрителя за понимание и приносят извинения за предоставленные неудобства!

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