Земфира и Литвинова отписались друг от друга в соцсетях после ссоры

Говорят, что Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом, обе обнулили подписки. Так вот из-за чего Земфира устроила погром в Казахстане? — сообщает паблик.

До этого поклонники Земфиры назвали ее поведение на концерте в Казахстане неуважением к стране. Певица пожаловалась на плохую организацию мероприятия в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово „Казахстан“ с маленькой буквы. Зрители в комментариях возмутились словами артистки, а также осудили неприличные жесты, которые певица показывала со сцены звукорежиссерам.