Помощница Пугачевой ответила на слухи о возвращении певицы в РФ

Напомним, что ранее стилист Джордж Ровалс сообщил о планах Пугачевой вернуться в РФ. Он назвал себя другом певицы.

„Я не знаю, кто это, никакой информации о ее приезде нет“, — сказала Чупракова.

Она добавила, что не знает о творческих планах Пугачевой, но на сцену она пока не собирается. Также Чупракова отметила, что певица чувствует себя „нормально“.