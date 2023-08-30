30.08.2023, 10:27
Помощница Пугачевой ответила на слухи о возвращении певицы в РФ
ФОТО: | LETA
Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о возвращении артистки в Россию. Соответствующее заявление она сделала в беседе с „Абзацем“.
Напомним, что ранее стилист Джордж Ровалс сообщил о планах Пугачевой вернуться в РФ. Он назвал себя другом певицы.
„Я не знаю, кто это, никакой информации о ее приезде нет“, — сказала Чупракова.
Она добавила, что не знает о творческих планах Пугачевой, но на сцену она пока не собирается. Также Чупракова отметила, что певица чувствует себя „нормально“.