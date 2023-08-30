Шоубиз
30.08.2023, 10:27

Помощница Пугачевой ответила на слухи о возвращении певицы в РФ

 
LET_12921454
LET_12921454
ФОТО: Ieva LÅ«ka | LETA

Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о возвращении артистки в Россию. Соответствующее заявление она сделала в беседе с „Абзацем“.

Напомним, что ранее стилист Джордж Ровалс сообщил о планах Пугачевой вернуться в РФ. Он назвал себя другом певицы.

„Я не знаю, кто это, никакой информации о ее приезде нет“, — сказала Чупракова.

Она добавила, что не знает о творческих планах Пугачевой, но на сцену она пока не собирается. Также Чупракова отметила, что певица чувствует себя „нормально“.

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