Шоубиз
30.08.2023, 11:21

Солист Rammstein впервые прокомментировал обвинения в насилии

 
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
ФОТО: Ismael Rosas/ Eyepix Group | Scanpix

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

В своём сообщении Линдеманн выразил благодарность всем тем, кто поддерживал его во время следствия.

„Я благодарю всех, кто непредвзято ждал окончания следствия“, – написал он.

Скриншот из Instagram Тилля Линдеманна

Напомним, что в июне 2022 года в отношении Тилля Линдеманна начались следственные действия. Солиста популярной метал-группы обвинили в изнасиловании несколько женщин. 29 августа стало известно, что дело против Линдеманна было прекращено – ни одна из предполагаемых жертв насилия — не подала заявление.

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