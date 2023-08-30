Кристийне отмечает 30-й день рождения! Приходите на осеннюю ярмарку и День королевы Кристины(1)
Культурную программу Дня королевы Кристины откроют Мартен Мейбаум и Хенри Зибо. В 13 часов будет показано театральное представление для детей „Странное дело“.
В 14 часов на сцену выйдет главный исполнитель дня – ансамбль „KIIORA“.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе приглашает всех отметить день рождения района. „За это время наш район стал настоящим сплоченным сообществом, в котором люди знают и поддерживают друг друга. Празднованием Дня королевы Кристины мы празднуем историю становления района Кристийне. Отмечая это историческое событие, мы хотим подчеркнуть ценность истории и идентичность нашего района. В воскресенье состоится большой семейный праздник, на котором каждый сможет найти что-то интересное“, – добавил Рийбе.
На осенней ярмарке Кристийне в этом году будет представлено более 70 торговцев.