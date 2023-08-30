Концерту в Таллинне – быть! С солиста Rammstein сняли все обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуализированном насилии. Об этом сообщает немецкая пресса.
Несколько женщин утверждали, что на концерте Rammstein их принуждали заняться сексом с музыкантом, однако никто из них не обратился в полицию.
По словам адвокатов музыканта, поскольку в суд не поступило ни одной жалобы от считающих себя жертвами насилия, прокуратура начала расследование в отношении рок-музыканта на основании материалов газеты Der Spiegel, в которых несколько поклонниц Линдеманна на условиях анонимности рассказали о вечеринках после концертов Rammstein, отборе девушек для них и о том, как в их напитки могли подмешивать усыпляющие вещества. Против музыканта было возбуждено уголовное дело, а сегодня оно было прекращено.
После этого Линдеманн сделал заявление.
„Я хотел бы поблагодарить всех, кто беспристрастно ждал окончания расследования“, — написал он в соцсетях.
Его адвокат отметил, что прокуратура не нашла доказательств вины исполнителя.
„Было много шума из ничего. Тот факт, что прокуратура так рано отвергла подозрения и так быстро прекратила разбирательство, довольно необычен, учитывая столь серьезные обвинения“, — сказал Буркхард Бенекен.