Шоубиз
30.08.2023, 18:27

Концерту в Таллинне – быть! С солиста Rammstein сняли все обвинения в сексуальном насилии

 
Frankfurter Buchmesse 2017. Sänger Till Lindemann ( Rammstein ) am 14.10.2017 auf der Frankfurter Buchmesse. *** Frankf
Frankfurter Buchmesse 2017. Sänger Till Lindemann ( Rammstein ) am 14.10.2017 auf der Frankfurter Buchmesse. *** Frankf
ФОТО: STAR-MEDIA via www.imago-images.de | imago images/STAR-MEDIA

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуализированном насилии. Об этом сообщает немецкая пресса.

Несколько женщин утверждали, что на концерте Rammstein их принуждали заняться сексом с музыкантом, однако никто из них не обратился в полицию.

По словам адвокатов музыканта, поскольку в суд не поступило ни одной жалобы от считающих себя жертвами насилия, прокуратура начала расследование в отношении рок-музыканта на основании материалов газеты Der Spiegel, в которых несколько поклонниц Линдеманна на условиях анонимности рассказали о вечеринках после концертов Rammstein, отборе девушек для них и о том, как в их напитки могли подмешивать усыпляющие вещества. Против музыканта было возбуждено уголовное дело, а сегодня оно было прекращено.

После этого Линдеманн сделал заявление.

„Я хотел бы поблагодарить всех, кто беспристрастно ждал окончания расследования“, — написал он в соцсетях.

Его адвокат отметил, что прокуратура не нашла доказательств вины исполнителя.

„Было много шума из ничего. Тот факт, что прокуратура так рано отвергла подозрения и так быстро прекратила разбирательство, довольно необычен, учитывая столь серьезные обвинения“, — сказал Буркхард Бенекен.

Концерт Тилля Линдеманна

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