Концерту в Таллинне – быть! С солиста Rammstein сняли все обвинения в сексуальном насилии

Несколько женщин утверждали, что на концерте Rammstein их принуждали заняться сексом с музыкантом, однако никто из них не обратился в полицию.

По словам адвокатов музыканта, поскольку в суд не поступило ни одной жалобы от считающих себя жертвами насилия, прокуратура начала расследование в отношении рок-музыканта на основании материалов газеты Der Spiegel, в которых несколько поклонниц Линдеманна на условиях анонимности рассказали о вечеринках после концертов Rammstein, отборе девушек для них и о том, как в их напитки могли подмешивать усыпляющие вещества. Против музыканта было возбуждено уголовное дело, а сегодня оно было прекращено.