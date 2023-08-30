ВИДЕО | „Эстония, обожаю!“ Максим Галкин выступит в трех городах страны, но зимой

Галкин признался, что столкнулся со „злорадными“ комментариями после отмены выступления. Однако артист высмеял слухи, что „никому не нужен“ за рубежом, заметив, что критики при этом внимательно следят за его гастрольным графиком.

„Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов теперь в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова до „МК“. От Соседова! (Комментаторы оценили каламбур — прим. Бублика) Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, не будет“, — отметил юморист.