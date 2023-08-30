ФОТО | Канье Уэст с голым задом занимался сексом посреди Венеции?

46-летний Канье Уэст и его супруга 28-летняя Бьянка Сенсори продолжают отдыхать в Италии. Вначале они посетили Флоренцию, а на днях прибыли в Венецию, где их засняли фотографы во время прогулки по каналам города на водном такси. Бьянка Сенсори была одета в серый кожаный плащ, а Канье Уэст в черный пиджак и брюки. Журналисты издания обратили внимание, что рэпер сидел на борту лодки со спущенными штанами, под которыми не было белья.

Многие местные католики раскритиковали американцев. Некоторые даже призвали арестовать пару за неуважение общественного мнения. Они заявили, что демонстрация обнаженных частей тела представляет собой „публичное непристойное поведение“. По данным Конституционного суда Италии, за это обвинение грозит штраф в размере до 309 евро.

„Почему эти двое не арестованы за непристойное поведение?“, „Публичная непристойность! Сохраните интимные моменты для вашего дома“, „Там явно толпа, дети видели“, „Что с ними? Может быть, пора вмешаться полиции?“, — высказались пользователи Сети.

Некоторые были обеспокоены странной выходкой и психическим здоровьем Бьянки и Канье. „Неужели никто не видит, что обоим этим людям нужна помощь? Где семья этой женщины! Должно быть, и у Канье есть люди, которые заинтересованы в его благополучии“, „Бедная девушка. Она выглядит несчастной“, „Свободу Бьянке!“, „Да он просто больной!“, — отметили другие.