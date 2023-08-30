Знаменитая эстонская телеведущая подверглась жесткой критике: „Теперь программу для тв может делать каждый?!“

Все началось с того, что Лахе опубликовала длинный пост в Facebook, где рассказала, что случайно посмотрела „Веселое путешествие на Корфу“. Женщина, уже бывавшая на Корфу, отнеслась к этой программе крайне критично.

„Я сама большой любитель путешествий и поклонник туристических передач, но сейчас мне грустно. Грустно, потому что кажется, что такую программу теперь может сделать каждый: без оператора, без звука и без техники, которые всегда обеспечивали высокое качество шоу. Теперь можно просто купить GoPro и вперед! Не нужен микрофон, ведь можно потом поставить субтитры“, - написала Лахе, отметив, что большую часть программы было трудно расслышать, что говорят Луст и ее партнер.

Ее внимание также привлекли кадры, увиденные в программе. „Ну, всегда ли нужно видеть в кадре цельного человека или правильное кадрирование, похоже, нет. В принципе, вы всегда можете воспользоваться публичными рекламными материалами, YouTube, фотографиями Booking и рекламными материалами отеля, а затем просто прочитать поверх них текст“, — раздосадовано поделилась Лахе мыслями с подписчиками, и отметила в посте Теэт Маргна, подав ему идею, как теперь он может сэкономить при оформлении своих туристические шоу.

Спустя некоторое время под постом появился комментарий Тийны Парк, легендарной телеведущей, которой в декабре исполняется 82 года. Она тоже посмотрела семейную передачу Катрин Луст и понимает, почему канал включил такую программу. Однако она также высказывает мнение, что для более информированных людей „Веселого путешествия на Корфу“ недостаточно.