Знаменитая эстонская телеведущая подверглась жесткой критике: „Теперь программу для тв может делать каждый?!“
Новое туристическое шоу на Kanal 2 „Веселое путешествие на Корфу“, вышедшее на экраны в понедельник вечером, вызвало бурную реакцию телезрителей в социальных сетях. И Тийна Парк, и Аннели Лахе своими рецензиями полностью растоптали семейное шоу Катрин Луст. Сама Луст сделала вывод из их рецензий, что обе женщины ссылаются на отсутствие у нее интеллекта.
Все началось с того, что Лахе опубликовала длинный пост в Facebook, где рассказала, что случайно посмотрела „Веселое путешествие на Корфу“. Женщина, уже бывавшая на Корфу, отнеслась к этой программе крайне критично.
„Я сама большой любитель путешествий и поклонник туристических передач, но сейчас мне грустно. Грустно, потому что кажется, что такую программу теперь может сделать каждый: без оператора, без звука и без техники, которые всегда обеспечивали высокое качество шоу. Теперь можно просто купить GoPro и вперед! Не нужен микрофон, ведь можно потом поставить субтитры“, - написала Лахе, отметив, что большую часть программы было трудно расслышать, что говорят Луст и ее партнер.
Ее внимание также привлекли кадры, увиденные в программе. „Ну, всегда ли нужно видеть в кадре цельного человека или правильное кадрирование, похоже, нет. В принципе, вы всегда можете воспользоваться публичными рекламными материалами, YouTube, фотографиями Booking и рекламными материалами отеля, а затем просто прочитать поверх них текст“, — раздосадовано поделилась Лахе мыслями с подписчиками, и отметила в посте Теэт Маргна, подав ему идею, как теперь он может сэкономить при оформлении своих туристические шоу.
Спустя некоторое время под постом появился комментарий Тийны Парк, легендарной телеведущей, которой в декабре исполняется 82 года. Она тоже посмотрела семейную передачу Катрин Луст и понимает, почему канал включил такую программу. Однако она также высказывает мнение, что для более информированных людей „Веселого путешествия на Корфу“ недостаточно.
”Kanal 2 знает своих зрителей, и именно такое туристическое шоу они хотят видеть. Для более интеллектуального зрителя это был лишь неловкий эфир. Я сама делал три программы с Корфу в серии „Путешествуй со мной“ в 2009 году. Конечно, я искала дом Дюрреля, который сейчас принадлежит его другу детства Василису. Василис много рассказывал о доме и о Дюрреле. Мы также снимали в необыкновенном замке Ахиллеон, где жила Сисси, попали на свадьбу на Корфу, и было много других приключений“, - вспоминает Парк, добавляя, что эти программы доступны на платформе Jupiter.
Музыкант Михкель Маттисен также выражает свое мнение в комментариях, добавляя: „К счастью, одновременно в эфир вышли повторы „Kaks kanget“ передачи из Мексики, Юго-Восточной Азии, Японии и Танзании. Трэвел-шоу Теэда и Кристьяна действительно интересны и сделаны качественно“.
Луст публично ответила на критику
После того, как статьи Лахе и Парк также попали в СМИ, Луст выступил с публичным комментарием на стене Facebook своего шоу Kuuuurija. „Прежде всего, я бы хотела начать с того, что писателя зовут Джеральд Даррелл, а не Дюррел, дорогая Тийна Парк“, – тут же возразила она опытнейшей ведущей тревел-шоу.
„Две дамы делают все, чтобы испортить приятное семейное путешествие, но они не знают, насколько мой почтовый ящик полон приятных писем от зрителей. И к счастью, это не пустые слова, ведь, увидев сегодня цифры рейтинга в прямом эфире, вчера (понедельник – ред.) мы превзошли все ожидания, Луст подтвердила, что шоу зрителям понравилось. Конечно, на данный момент неизвестно, сохранятся ли те же цифры после просмотра первой серии.
Однако Луст поблагодарила дам за отзывы. „Желаю, чтобы для вас, интеллектуального зрителя, было побольше умных передач и чтобы ваш дух не падал. Я простой, не высокоинтеллектуальный человек (вот что вы мне действительно хотите сказать), я до сих пор езжу в путешествия, как умею, и делаю свои шоу, так как мне позволяют мои навыки и умения“, - добавила она в заключение.