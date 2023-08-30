„Уже возраст“: Лариса Голубкина оказалась в больнице

Утверждается, что через полторы недели врачи диагностировали у Голубкиной энцефалопатию и приняли решение перевести актрису в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для продолжения лечения.

Дочь Голубкиной Мария прокомментировала всё это так: „Вообще-то она уже дома. Просто плановое лечение. У нее уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику“.

Сама Лариса Голубкина тоже высказалась о своём здоровье. По её словам, чувствует себя она хорошо. Но не идеально: „‎Чтобы на экран — еще рановато. Если бы мне было 25 лет, я бы сказала завтра“.