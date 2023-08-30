„Все обошлось“: Николая Дроздова прооперировали

По словам Дроздова, хирургическое вмешательство прошло успешно, но оно было без наркоза: пациент от него отказался. 86-летний телеведущий объяснил, что в его возрасте очень опасен наркоз. Поэтому обошлись обезболивающим, а затем сделали шесть уколов в кишку.

Зоолог признался, что всё чувствовал, однако перед операцией не переживал. „Сейчас такие новейшие технологии существуют: все делают быстро. Моя операция длилась минут 15“, — поделился телеведущий.

Дроздов признался, что уже чувствует себя хорошо. Он также доволен отношением врачей к себе. Зоолог соблюдает все рекомендации медиков, хотя теперь у него очень строгий режим питания. „Воду, например, нужно пить специальную, детскую. В общем, я всем доволен“, — объяснил зоолог.