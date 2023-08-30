Меган Маркл хочет вернуться в кинематограф

В последнее время дела у принца Гарри и Меган Маркл идут не очень хорошо. Три года назад они заключили контракт с медиагигантом Spotify на 20 миллионов долларов. Проект должен был стать долгоиграющим, но после первого сезона шоу под названием Archetypes закрылось.

Книга Гарри, в которой он рассказывал о первом сексуальном опыте, отношении с запрещенными веществами и делился грязными секретами личной жизни, быстро перестала обсуждаться. А недавно Dior опроверг слухи о том, что 42-летняя Меган станет лицом Модного дома.

Череда неудач заставила невестку Карла III задуматься о возвращении к актерской деятельности. К тому же обстоятельства складываются как нельзя лучше — рост популярности „Форс-мажоров“ может помочь герцогине Сассекской снова появиться в главных ролях рейтинговых проектов.

„Меган обожает внимание и стремится извлечь из этого выгоду. После множества провалов она планирует вернуться к актерской карьере“, — говорит источник, близкий к семье принца Гарри.

Ранее актриса утверждала, что навсегда завязала со съемками. По информации источника, в последние пять лет она получала множество предложений от режиссеров, но отказывалась ото всех проектов. Дело в том, что звезда пыталась стать частью королевской семьи, однако найти общий язык так и не получилось.

„Теперь все изменилось. Поскольку другие возможности иссякают, она активно ищет роли и ведет переговоры с некоторыми известными режиссерами и продюсерами. Гарри на сто процентов поддерживает ее. Актерство — это то, что Меган знает и что она всегда любила“, — откровенничает инсайдер.

Напомним, Меган Маркл переживает не лучшие времена. Экс-звезда американских сериалов то и дело попадает в громкие скандалы, ее постоянно обвиняют в неисполнении контрактных обязательств и неподобающем поведении. Королевская семья так и не смогла принять избранницу принца Гарри: герцогини Сассекской не было на одном из важнейших событий для Великобритании, восхождении Карла III на трон. Более того, таблоиды постоянно пишут о том, что брак артистки находится на волоске от краха.