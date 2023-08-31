ФОТО | Что происходит в центре Таллинна? У театра „Эстония“ выгрузили ведра с деревьями

Этот год для тетра юбилейный - 75 лет Русскому театру Эстонии. Кто как не А. П. Чехов и его пьеса „Вишневый сад“ ассоциируется с театром, с русской культурой, с европейским садом. 75 деревьев, как и у актеров, у каждого из них своя индивидуальность и роль, они готовы шелестеть свои монологи и диалоги, и служить на благо городской среде, радовать людей своей красотой. Каждому дереву дали свое имя и реплику.

Автор идеи – Ксения Перетрухина, художник-концептуалист, режиссер и сценограф, на ее счету большое количество интересных перфомансов и инсталляций. В Таллинне она придумала размесить вишневые деревья в театральном сквере парка Таммсааре.

„Между людьми и деревьями существуют глубокие связи“ - говорил Вольтер. Люди ассоциируют себя с деревьями, разговаривают с ними, обнимают, прижимаются в поиске поддержки или, наоборот, заботятся о деревьях, как о детях или близких родственниках“.

Вот так же и Русский театр позаботится о вишневом саде и после завершения проекта передаст эти деревья городу, который посадит их в детских садах и скверах. И конечно, деревья будут предложены и горожанам, которые смогут забрать вишни в свой собственный сад.

„Нам хотелось выбрать значимую фигуру, которая бы ассоциировалась у всех с русской культурой, с театром, и одновременно также была бы неоспоримым мировым достоянием. Чехов – идеальный, в этом смысле автор, а его „Вишневый сад“ – знаковая пьеса. В понятие сад, прежде всего, входит его принадлежность к сфере культуры – сад не растет сам, его возделывают,“ - комментирует директор театра Светлана Янчек.

Если после окончания выставки вы захотите забрать дерево в свой сад, напишите в Русский театр Эстонии. Это абсолютно бесплатно.

Приходите полюбоваться на необычную инсталляцию в самом сердце Таллинна и насладиться вишневыми деревьями!