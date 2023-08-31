Шоубиз
31.08.2023, 10:54

„Это страшно“: Юлианна Караулова рассказала о преследователе

 
Юлианна Караулова
Юлианна Караулова
ФОТО: Youtube

Певица Юлианна Караулова призналась, что единожды столкнулась с преследователем, что заставило ее усилить меры собственной безопасности. Об этом пишет Gazeta.

„Человек, о котором шла речь, решил, что это, видимо, какая-то индульгенция на то, чтобы видеться со мной чаще. Поэтому с тех пор я никаких конкретных примеров не рассказываю. Но могу сказать, что для такого человека, как я, который является объектом преследования, это весьма некомфортно, а зачастую страшно“, — рассказала Караулова.

По словам исполнительницы, она несколько раз писала заявление в полицию на преследователя, наняла охранника и в целом стала аккуратнее.

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