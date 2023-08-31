31.08.2023, 10:54
„Это страшно“: Юлианна Караулова рассказала о преследователе
ФОТО: Youtube
Певица Юлианна Караулова призналась, что единожды столкнулась с преследователем, что заставило ее усилить меры собственной безопасности. Об этом пишет Gazeta.
„Человек, о котором шла речь, решил, что это, видимо, какая-то индульгенция на то, чтобы видеться со мной чаще. Поэтому с тех пор я никаких конкретных примеров не рассказываю. Но могу сказать, что для такого человека, как я, который является объектом преследования, это весьма некомфортно, а зачастую страшно“, — рассказала Караулова.
По словам исполнительницы, она несколько раз писала заявление в полицию на преследователя, наняла охранника и в целом стала аккуратнее.