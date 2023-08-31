БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Каллас, Фокин, Солтан, Зевакин. Где отдыхали этим летом эстонские знаменитости?(3)
Лето - традиционное время отдыха, но сегодня оно официально подходит к концу. Однако за три месяца можно было много чего успеть сделать и много где побывать! Смотрите, где этим летом отдыхали известные личности из Эстонии!
Блогер Елена Аблаева отдыхала на Сардинии в Италии.
Стилист Женя Фокин провел отпуск в Сен-Тропе во Франции.
Премьер-министр Кая Каллас ездила в Вильнюс - правда, по работе, на саммит НАТО.
Спортсменка Келли Сильдару занималась серфингом во Франции.
Такое чувство, что модель Агне Вахер провела в поездках все лето и успела много где отдохнуть: например, в Шарм-эль-Шейхе в Египте, на Гибралтаре и много где еще.
Блогер Андрей Зевакин проехался по США - в его соцсетях есть фотографии из Лас-Вегаса и Нью-Йорка.
А вот певица Таня Михайлова-Саар отдыхала на Хийумаа. А может, все же работала!
Звездный шеф-повар Йоэль Острат с молодой избранницей отправился на отдых в Италию.
Музыкант Артем Савицкий с девушкой тоже выбрали Италию в качестве места для отпуска.
Депутат Европарламента Яна Тоом попала под дождь в Лондоне.
Супермодель Кармен Педару путешествовала по Японии, но об эстонских пляжах тоже не забывала.
Анне Вески посетила Кихну.
Эпатажный Алексей Солтан отдыхал на греческом острове Кефалония, а также прокатился по Грузии.
Керсти Кальюлайд прокатилась на судне Tallink MyStar в Хельсинки. Кстати, Кальюлайд является крестной матерью судна!
Стилист Светалана Агуреева ездила на остров Вормси.
Телеведущий Андрей Титов был в Каннах во Франции.
Эстонские трэвел-блогеры Катрин Катс и Юхани Сярглеп, как и положен трэвел-блогерам, этим летом не сидели сложа руки. Пара успела побывать и в Тоскане, и в Марселе, а конец лета и вовсе провела на Бали.
Светская львица Ану Саагим провела отпуск в Милане, где также посетила концерт Coldplay.
Кристина Пяртельпоэг слетала в Нью-Йорк.
Экс-депутат Мартин Репинский с возлюбленной Екатериной Васильевой отдыхали в Риме.
Телеведущая Елена Соломина отдыхала в Черногории
А вот люксовому трэвел-блогеру Аните Сибуль остается только позавидовать: девушка было и в Монако, и в Дубае, на Тенерифе, в Сен-Тропе, Греции, Испании... и даже в Исландии!