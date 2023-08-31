БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Каллас, Фокин, Солтан, Зевакин. Где отдыхали этим летом эстонские знаменитости?

Блогер Елена Аблаева отдыхала на Сардинии в Италии.

Стилист Женя Фокин провел отпуск в Сен-Тропе во Франции.

Премьер-министр Кая Каллас ездила в Вильнюс - правда, по работе, на саммит НАТО.

Спортсменка Келли Сильдару занималась серфингом во Франции.

Такое чувство, что модель Агне Вахер провела в поездках все лето и успела много где отдохнуть: например, в Шарм-эль-Шейхе в Египте, на Гибралтаре и много где еще.

Блогер Андрей Зевакин проехался по США - в его соцсетях есть фотографии из Лас-Вегаса и Нью-Йорка.

А вот певица Таня Михайлова-Саар отдыхала на Хийумаа. А может, все же работала!

Звездный шеф-повар Йоэль Острат с молодой избранницей отправился на отдых в Италию.

Музыкант Артем Савицкий с девушкой тоже выбрали Италию в качестве места для отпуска.

Депутат Европарламента Яна Тоом попала под дождь в Лондоне.

Супермодель Кармен Педару путешествовала по Японии, но об эстонских пляжах тоже не забывала.

Анне Вески посетила Кихну.

Эпатажный Алексей Солтан отдыхал на греческом острове Кефалония, а также прокатился по Грузии.

Керсти Кальюлайд прокатилась на судне Tallink MyStar в Хельсинки. Кстати, Кальюлайд является крестной матерью судна!

Стилист Светалана Агуреева ездила на остров Вормси.

Телеведущий Андрей Титов был в Каннах во Франции.

Эстонские трэвел-блогеры Катрин Катс и Юхани Сярглеп, как и положен трэвел-блогерам, этим летом не сидели сложа руки. Пара успела побывать и в Тоскане, и в Марселе, а конец лета и вовсе провела на Бали.

Светская львица Ану Саагим провела отпуск в Милане, где также посетила концерт Coldplay.

Кристина Пяртельпоэг слетала в Нью-Йорк.

Экс-депутат Мартин Репинский с возлюбленной Екатериной Васильевой отдыхали в Риме.

Телеведущая Елена Соломина отдыхала в Черногории

А вот люксовому трэвел-блогеру Аните Сибуль остается только позавидовать: девушка было и в Монако, и в Дубае, на Тенерифе, в Сен-Тропе, Греции, Испании... и даже в Исландии!