„Гнусные проклятия“: „Ленком“ обиделся на отмену израильских гастролей

„Они подняли истерию, даже не зная, о чём наш спектакль. Это спектакль о мире, о добрососедстве, о любви... И вдруг такая волна агрессии! Нам стали угрожать. Поэтому руководство театра приняло решение отменить гастроли. Хотя у меня к этому двоякое отношение“, — сказал постановщик.

По словам Лазарева, с одной стороны, „Ленком“ мог поехать в Израиль „несмотря ни на что“, но с другой — никому не хотелось „пачкать лучшее творение Марка Захарова“, вступая в борьбу с противниками этого спектакля.

„Поднял волну сбежавший из России бывший наш коллега Белый. Его поддержали такие же, как он, оголтелые“, — заявил Лазарев. Режиссёр считает, что актером Анатолием Белым движет „зависть и сожаление“. „Здесь он имел работу, зрителя, поклонников, хорошие заработки. Там он не будет иметь ничего. Его актерская судьба закончилась“, — подытожил постановщик.

Между тем активная группа „неразумных людей“ изначально обозначила свою позицию. У ней не было претензий к самому спектаклю, и слова „не зная, о чём он“ выглядят странно. Претензии были к отдельным артистам и руководителям театра, поддержавшим российскую агрессию в Украине. Например, Андрей Леонов передал грузовой автомобиль „с гуманитарной помощью для санитарно-медицинских служб в зоне СВО“, а Виктор Раков подписал письмо в поддержку вторжения.

После отмены гастролей „открытое письмо“ опубликовал и сам театр. Письмо написано в лучших традициях газет 70-х, а то и 30-х годов прошлого века. В нём, например, есть обороты „Корчащиеся в бессильной злобе „Иваны, не помнящие родства“, „сыто сидящих на государственных шеях“, „антисемитскими и русофобскими шествиями“ (в Украине), „наивная слепота“, „клоуны, изображающие украинских патриотов“, „грязные, нецензурные тексты в соцсетях“, „гнусные проклятия“, „сварганенных злобных шоу наших бывших коллег“.

Стоило ли переименовывать театр им. Ленинского Комсомола в „Ленком Марка Захарова“?

Спектакль „Поминальная молитва“ был поставлен Захаровым в 1989 году и стал театральной сенсацией умирающего СССР. После смерти исполнителя главной роли Евгения Леонова в 1994 году спектакль ушёл на покой, но в 2021 году Александр Лазарев его восстановил с новым актёрскм ансамблем (в частности, Евгения Леонова заменил его сын Андрей).