Ридли Скотт хочет выпустить 4,5-часовую версию „Наполеона“

Хронометраж кинотеатральной версии ленты составляет „всего“ 157 минут, а режиссёрской — 270 минут. В ней отчетливее раскрыта история любви Наполеона и Жозефины, а также уделено большее внимание супруге полководца, чей путь показан еще до встречи с ним.