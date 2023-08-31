31.08.2023, 14:59
Ридли Скотт хочет выпустить 4,5-часовую версию „Наполеона“(1)
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Актер Хоакин Феникс, сыгравший Наполеона в новом фильме Ридли Скотта поделился маленьким (а точнее, очень большим) секретом режиссёра: у него есть 4,5-часовая режиссёрская версия фильма, которую постановщик планирует выпустить отдельно. Его слова передает World Of Reel.
Хронометраж кинотеатральной версии ленты составляет „всего“ 157 минут, а режиссёрской — 270 минут. В ней отчетливее раскрыта история любви Наполеона и Жозефины, а также уделено большее внимание супруге полководца, чей путь показан еще до встречи с ним.
„Наполеон“ выйдет в мировой кинопрокат 22 ноября, после чего премьера состоится на Apple TV+. Главного героя, как уже было сказано, сыграл Хоакин Феникс, а любовь всей его жизни Жозефины — актриса Ванесса Кирби.