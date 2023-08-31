„Страшен властям“: концерт Максима Галкина отменили в Казахстане(9)
После переезда в Израиль шоумен Максим Галкин начал гастролировать по миру. Казалось, артиста рады видеть во всех странах, однако это оказалось не так. По словам Максима, власти Казахстана делают все возможное, чтобы сорвать его выступления, — сообщает Womanhit.
„Порадую злопыхателей. В Казахстане на государственном уровне всячески препятствуют моим концертам в Астане и Алматы. Мы уже несколько месяцев бьемся за проведение выступлений. Поначалу все было прекрасно, начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало — какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты… Понимаю, наверное, чем-то я страшен властям Казахстана, что меня так испугались. Очень жаль, потому что я обожаю Казахстан, публику этой страны. Я получил от них столько тепла. Спасибо большое, мои зрители, подписчики. Когда-нибудь к вам приеду, но не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы мои концерты не состоялись. Это очень грустно. Думал, власти Казахстана чувствую себя посвободнее в сложившейся обстановке, но нет, я несу какую-то угрозу“, — рассказал Галкин в личном блоге.