„Страшен властям“: концерт Максима Галкина отменили в Казахстане

„Порадую злопыхателей. В Казахстане на государственном уровне всячески препятствуют моим концертам в Астане и Алматы. Мы уже несколько месяцев бьемся за проведение выступлений. Поначалу все было прекрасно, начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало — какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты… Понимаю, наверное, чем-то я страшен властям Казахстана, что меня так испугались. Очень жаль, потому что я обожаю Казахстан, публику этой страны. Я получил от них столько тепла. Спасибо большое, мои зрители, подписчики. Когда-нибудь к вам приеду, но не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы мои концерты не состоялись. Это очень грустно. Думал, власти Казахстана чувствую себя посвободнее в сложившейся обстановке, но нет, я несу какую-то угрозу“, — рассказал Галкин в личном блоге.