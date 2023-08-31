„Восстановила девственность“: Наталья Штурм шокировала любимого мужчину

„Да, делала попу. Но изначально я пришла в клинику для другого — хотела, чтобы мне сделали интимную пластику. Ну вот я девственность смогла восстановить перед свадьбой. У меня был первый муж, я не запомнила первый опыт. Там мама его постоянно в комнату заходила. Было не под ее контролем, но она мешала нам конечно. В итоге я восстановила девственность. Мой мужчина офигел от этого. Он когда со мной связался, то понял, что в этом лесу будут специфические грибы“, — рассказала она.