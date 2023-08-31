„Восстановила девственность“: Наталья Штурм шокировала любимого мужчину(3)
57-летняя певица Наталья Штурм недавно легла под нож хирурга — ей сделали ягодицы и плоский живот, — пересказывает Womanhit. В интервью журналистке Алене Жигаловой артистка решила рассказать о всех своих пластических операциях.
„Да, делала попу. Но изначально я пришла в клинику для другого — хотела, чтобы мне сделали интимную пластику. Ну вот я девственность смогла восстановить перед свадьбой. У меня был первый муж, я не запомнила первый опыт. Там мама его постоянно в комнату заходила. Было не под ее контролем, но она мешала нам конечно. В итоге я восстановила девственность. Мой мужчина офигел от этого. Он когда со мной связался, то понял, что в этом лесу будут специфические грибы“, — рассказала она.
Также Наталья не стала скрывать, что все манипуляции с телом для нее, как для знаменитой личности, вышли дешевле, чем для обычного человека. „Я такая женщина, которая не считает, что нужно что-то скрывать. Простому человеку обойдется все до миллиона. Ну где-то, может, полмиллиона“, — заключила исполнительница.