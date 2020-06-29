ФОТО | Тайный замок Пугачевой: как выглядит дом, из-за которого на певицу подали в суд

Теперь взыскать задолженность с артистки требуют в суде. Примечательно, что речь идет вовсе не про замок в деревне Грязь. У звезды есть по документам еще один участок. Это 1,2 тысячи квадратов в ДСК „Творчество“ в московском поселении Первомайском. Раньше про эту недвижимость никто не знал. А она, надо сказать, очень примечательны.

Двухэтажный дом на французский лад с мансардой и вензелями возвышается над высоким кирпичным забором. Недвижимость, судя по внешнему виду, занимает минимум 500 квадратов. Рядом гараж на две машины, который, кстати, не пустует. Рядом стоят люксовые авто.

По кадастровым документам Алла Борисовна является владелицей элитной недвижимости, но в хоромах она давно не появлялась. Более того, их занимает владелец одного из крупнейших моллов Москвы. Как сообщает Mash, бизнесмен пользуется скидкой в 50% на коммунальные услоуги — по тарифу для пенсионеров. Но вышла накладка, даже со скидкой газ остался не оплачен.

Несмотря на документы, юристы певицы настаивают, что ей богатство уже не принадлежит. Совсем недавно она продала дом, а изменения в документы еще не внесены. То есть, речь идет о сделке, которая была совершена в августе. Учитывая этот факт, газовики иск к певице отозвали.