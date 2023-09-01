01.09.2023, 12:03
Переехавший в Таллинн лидер группы Tequilajazzz выпустил первую песню после того, как покинул Россию(5)
ФОТО: Delfi Meedia
Группа Tequilajazzz выпустила новую композицию „Машина, полная зла“. Это первая работа Евгения Федорова с тех пор, как лидер Tequilajazzz, Optimystica Orchestra и Zorge уехал из родного Петербурга и обосновался в Европе.
Весной 2022 года музыкант выступил против полномасштабного российского вторжения в Украину, прервал тур Tequilajazzz по России в поддержку альбома „Камни“, а из логотипа группы исчезла тройная латинская Z, ставшая вызывать негативные ассоциации. Как рассказал Федоров в беседе с „Медузой“, песню „Машина, полная зла“ можно трактовать и как его реакцию на войну, и как реквием по исчезнувшему прошлому.