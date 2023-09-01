Переехавший в Таллинн лидер группы Tequilajazzz выпустил первую песню после того, как покинул Россию

Весной 2022 года музыкант выступил против полномасштабного российского вторжения в Украину, прервал тур Tequilajazzz по России в поддержку альбома „Камни“, а из логотипа группы исчезла тройная латинская Z, ставшая вызывать негативные ассоциации. Как рассказал Федоров в беседе с „Медузой“, песню „Машина, полная зла“ можно трактовать и как его реакцию на войну, и как реквием по исчезнувшему прошлому.