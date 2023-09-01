Шоубиз
01.09.2023, 13:37

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Свадебный банкет Стефана и Виктории длился до утра: 40 килограммов шашлыка, армянские обычаи и эстонские свадебные игры

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Обзор шикарной свадьбы. Эксклюзивный материал
Свадьба Стефана и Виктории состоялась 26 августа на ферме Сийдри
Свадьба Стефана и Виктории состоялась 26 августа на ферме Сийдри
ФОТО: Ksenia Pareyko | Delfi Meedia

Музыкант армянского происхождения Стефан женился на своей возлюбленной Виктории в последнюю субботу августа. Церемония бракосочетания прошла на Тоомпеа, а свадебный банкет - на ферме Сиидри в Харьюском уезде. Было много шума, тостов и битья тарелок!

Стефан Айрапетян (25) и Виктория Койтсаар (24), которые являются парой уже более пяти лет, сказали друг другу „да“ на роскошной площадке с видом на старый город Таллинна.

Стефан и Виктория объявили о своей помолвке осенью прошлого года, 27 октября. Довольно скоро после помолвки они назначили дату свадьбы.

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