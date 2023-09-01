01.09.2023, 13:37
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Свадебный банкет Стефана и Виктории длился до утра: 40 килограммов шашлыка, армянские обычаи и эстонские свадебные игры(21)
Обзор шикарной свадьбы. Эксклюзивный материал
ФОТО: | Delfi Meedia
Музыкант армянского происхождения Стефан женился на своей возлюбленной Виктории в последнюю субботу августа. Церемония бракосочетания прошла на Тоомпеа, а свадебный банкет - на ферме Сиидри в Харьюском уезде. Было много шума, тостов и битья тарелок!
Стефан Айрапетян (25) и Виктория Койтсаар (24), которые являются парой уже более пяти лет, сказали друг другу „да“ на роскошной площадке с видом на старый город Таллинна.