ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Свадебный банкет Стефана и Виктории длился до утра: 40 килограммов шашлыка, армянские обычаи и эстонские свадебные игры

Музыкант армянского происхождения Стефан женился на своей возлюбленной Виктории в последнюю субботу августа. Церемония бракосочетания прошла на Тоомпеа, а свадебный банкет - на ферме Сиидри в Харьюском уезде. Было много шума, тостов и битья тарелок!