Лев Лещенко пожаловался на мизерную пенсию

Артист уточнил, что эта сумма включает в себя надбавки за различные награды и звания. По словам звезды, его жена Алла Абдалова получает намного меньше — около 100 евро. Музыкант уверен, что на такие деньги не смог бы хорошо устроиться, поэтому продолжает заниматься концертной деятельностью.

Лещенко отметил, что ему для комфортной жизни достаточно получать раза в два больше — хотя бы 500-600 евро.

Лев Лещенко начал свою карьеру в 1964 году, когда вступил в стажерскую группу Театра оперетты. В 1966-м он стал артистом Московского театра оперетты. В 1970 году певец стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.