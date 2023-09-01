Лев Лещенко пожаловался на мизерную пенсию(23)
Певец Лев Лещенко признался, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей (уже меньше 300 евро) в месяц. Лещенко назвал свою пенсию „мизерной для заслуженных людей“.
Артист уточнил, что эта сумма включает в себя надбавки за различные награды и звания. По словам звезды, его жена Алла Абдалова получает намного меньше — около 100 евро. Музыкант уверен, что на такие деньги не смог бы хорошо устроиться, поэтому продолжает заниматься концертной деятельностью.
Лещенко отметил, что ему для комфортной жизни достаточно получать раза в два больше — хотя бы 500-600 евро.
Лев Лещенко начал свою карьеру в 1964 году, когда вступил в стажерскую группу Театра оперетты. В 1966-м он стал артистом Московского театра оперетты. В 1970 году певец стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.