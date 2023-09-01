На 50 Cent завели уголовное дело

30 августа музыкант вышел на сцену в рамках своему тура „Final Lap“. На выступлении рэперу вручили несколько неработающих микрофонов, после чего он разозлился и бросил микрофон, попав женщине в голову. Пострадавшей оказалась радиоведущая Бриана Монегейн, она получила открытую рану на голове.

Женщина подала на 50 Cent заявление в полицию, утверждая, что музыкант не случайно ударил ее, а намеренно, так как в момент происшествия смотрел прямо на нее. Правоохранители возбудили уголовное дело.

„Давайте внесем ясность. Как я уже сказал сегодня днем полиции Лос-Анджелеса, мой клиент Кертис (он же — 50 Cent) никогда бы не стал намеренно бить кого-либо микрофоном. Все, кто говорит об обратном, не располагают всеми фактами“, — признался адвокат исполнителя Скотт Лемон.

Почти месяц назад, 4 августа, полиция прекратила точно такое же дело против певицы Карди Би — из-за нехватки доказательств. Исполнительница бросила микрофон в слушательницу за то, что та вылила на рэпершу напиток из своего стакана.