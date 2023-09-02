Новость о смерти актера Алексей Янина оказалась ошибкой. Он в тяжелом состоянии(6)
СМИ сообщили, что на 41-м год жизни скончался актер Алексей Янин. Это оказалось ошибкой, актер жив.
Жену актëра Алексея Янина обманули мошенники, которые представились сотрудниками СКЛИФа. Она уже заявила на обманщиков в полицию, сообщает тг-канал Shot.
По нашей информации, звонок Дарье Яниной поступил примерно в 7-30 утра. Звонившая девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила, что Алексей скончался. После этого Дарья передала эту ужасную новость родственникам и в театр, где служил актëр, там выпустили пресс-релиз. Свëкр Алексея связался со службой ритуальных услуг для организации похорон, однако тело долго не привозили. Уже после обеда Дарья позвонила в больницу, где ей смерть мужа опровергли. После этого жена сразу же поехала в НИИ Склифосовского, по дороге ей еще раз позвонили и подтвердили, что муж жив. В больнице Дарья удостоверилась в этом своими глазами.
После этого жена Янина уже выложила опровержение в сеть. Сейчас Дарья пребывает в сильном шоке от случившегося, она написала заявление в полицию и надеется, что жестоких мошенников накажут.