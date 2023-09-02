Новость о смерти актера Алексей Янина оказалась ошибкой. Он в тяжелом состоянии

По нашей информации, звонок Дарье Яниной поступил примерно в 7-30 утра. Звонившая девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила, что Алексей скончался. После этого Дарья передала эту ужасную новость родственникам и в театр, где служил актëр, там выпустили пресс-релиз. Свëкр Алексея связался со службой ритуальных услуг для организации похорон, однако тело долго не привозили. Уже после обеда Дарья позвонила в больницу, где ей смерть мужа опровергли. После этого жена сразу же поехала в НИИ Склифосовского, по дороге ей еще раз позвонили и подтвердили, что муж жив. В больнице Дарья удостоверилась в этом своими глазами.