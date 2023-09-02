Обделался, но выступил: Робби Уильямс вспомнил главный конфуз на сцене

По словам пеаца, конфуз случился в 2011 году в ходе реюнион-тура. „Я уверен, вы можете себе представить, что это было не просто пуканье. Но, будучи профессионалом, я сохранял самообладание и был на 100% сконцентрирован на выступлении“, — поделился воспоминаниями певец. По его словам, это произошло во время исполнения песни Let Me Entertain You.

Летом про подобный случай рассказал другой певец — Джо Джонас. „Скажем так, это был очень плохой день — особенно для белой одежды. Но зрителям показалось, что я просто сменил гардероб“, — признался он.

По словам Джонаса, после произошедшего его было стыдно (и пришлось даже проходить терапию), однако оказалось, что подобные конфузы нередки на сцене. „Теперь я чувствую, будто заплатил свой взнос, и меня приняли в члены какого-то тайного клуба“, — напоследок сыронизировал солист Jonas Brothers.