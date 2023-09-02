Умерла 28-летняя сестра Рианны

Прощание с Танеллой прошло 28 августа на Барбадосе. Во время церемонии играла песня Рианны Lift Me Up.

„Нелла была особенной. Дерзкой и храброй. Мы так любили друг друга“, — сказала на панихиде приемная мать Танеллы Джули-Энн Брайан.

Причины смерти молодой женщины не раскрываются. По словам матери, незадолго до смерти Танелле сделали компьютерную томограмму, показавшую „черную массу“.

Эту семью словно преследует проклятие. Шесть лет назад брата Танеллы Тейвона застрелили. А сестра-близнец Танеллы Таниша и вовсе умерла в возрасте 14 лет.

Танелла близко дружила с Рианной — они регулярно проводили время вместе, появлялись на совместных фотографиях. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Танеллы 55 тысяч подписчиков.