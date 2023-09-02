МВД России проверяет Лию Ахеджакову по доносу о „дискредитации российской армии“

Проверку в отношении актрисы начали из-за видео, на котором она выходит на сцену театра в Бремене с украинским флагом после спектакля „Мой внук Вениамин“. Донос на актрису написал активист Виталий Бородин, известный в первую очередь как раз благодаря доносам. По мнению Бородина, своими действиями Ахеджакова „дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться“.

Сама Ахеджакова прокомментировала „дискредитацию“ так: „Подавали цветы, и какой-то провокатор сунул этот флаг. Я вначале думала, что это шарфик, а это оказался флаг. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят“.

В конце апреля московский Театр наций сообщил, что отменил показы спектакля „Сказка про последнего ангела“, запланированные на 26 и 27 апреля, по „техническим причинам“. В постановке режиссера Андрея Могучего участвовала Лия Ахеджакова, которая в последние месяцы подверглась давлению из-за своей антивоенной позиции.

В марте Ахеджакова уволилась из московского театра „Современник“, в котором служила с 1977 года, с формулировкой „по собственному желанию“. Незадолго до этого руководство театра решило убрать из репертуара спектакль „Игра в джин“, в котором она играла одну из главных ролей.