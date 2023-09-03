Шоубиз
03.09.2023, 12:00

Скандальный сериал „Кумир“ закрыт после первого же сезона

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The Idol
The Idol
ФОТО: Youtube

Скандальный сериал „Кумир“ с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях официально закрыт. Телеканал HBO не стал продлевать проект на второй сезон, как это предполагалась ранее. Представитель телеканала сообщил Deadline, что решение об окончании сотрудничества было принято совместно с продюсерами.

„Кумир“ был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы довольны тем, что аудитория приняла его с большим энтузиазмом. После долгих размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны создателям, актёрам и съёмочной группе за их невероятную работу“, — прокомментрировал решение компании представитель HBO.

После показа первых серий критикам на Каннском кинофестивале, несмотря на пятиминутные овации зала, проект получил рейтинг в 17% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes — этот результат хуже, чем у всех прошлых сериалов HBO. А журнал Rolling Stone и вовсе назвал его „порно с пытками“.

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