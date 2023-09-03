Скандальный сериал „Кумир“ закрыт после первого же сезона

„Кумир“ был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы довольны тем, что аудитория приняла его с большим энтузиазмом. После долгих размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны создателям, актёрам и съёмочной группе за их невероятную работу“, — прокомментрировал решение компании представитель HBO.