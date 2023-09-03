ФОТО | Сегодня — „Шуфутинов день“: как песня „3 сентября“ стала гимном современности

В „нулевые“ песню про 3 сентября стали подзабывать. Но уже в 2011-м году она стала популярной, благодаря мемам. Тогда интернет-сообщество МDK выложило фотографию чернокожего рэпера Рика Росса и снабдило ее строчками из композиции Шуфутинского: „Я календарь переверну, и снова 3-е сентября“.

У артиста много раз спрашивали, означает ли дата 3 сентября что-то особенное в его жизни. Тот отвечал, что в этот день у него случилось приятное событие: 3 сентября родился один из его внуков. Очевидно, это событие с текстом песни не связано. Иначе было бы странным сожалеть об этом радостном событии и вспоминать, что „ведь было всё у нас всерьёз второго сентября“... и тут вдруг внук!

В 90-е песня „3 сентября“ звучала в радиоэфирах. Она вошла в альбом Шуфтинского „Гуляй, душа“ 1994 года. Слова к песне написал Игорь Николаев, музыку Игорь Крутой. Шуфутинский вспоминал: „Песня удалась, я ее полюбил с первого взгляда, как говорится, и с тех пор пою с удовольствием. Что я еще могу сказать про эту песню? Она мне нравится, я ее люблю“.

В эмиграции Шуфутинский создал ансамбль „Атаман“ и, в числе прочих, был артистом популярного голливудского ресторана „Арбат“. После распада СССР он несколько раз посетил с гастролями свою родину. В один из таких визитов композитор Игорь Крутой предложил Шуфутинскому взять в репертуар песню „3 сентября“. С тех пор эта композиция стала настоящей визитной карточкой артиста.

Шуфутинский родился в Москве и окончил столичное музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова. Журналисты сообщали, что он учился в этом заведении параллельно с Аллой Пугачевой. В разные годы Михаил выступал с ансамблем на Севере СССР и в Москве. В 1976-м году он возглавлял ансамбль „Лейся, песня“ — один из ведущих эстрадных коллективов Советского Союза.

Исполнитель песни „3 сентября“ Михаил Шуфутинский эмигрировал в Америку в начале 80-х годов XX века. До этого момента он уже был весьма известным человеком в советском шоу-бизнесе (вероятно, правильнее будет называть это „прото-шоу-бизнес“).

Оказалось, что американский певец внешне напоминает Михаила: у них похожие бороды, комплекция и даже лица. Интернет-мем породил целую череду других постов. Лицо Шуфутинского прикрепляли к самым разным фотографиям и везде цитировали строки его хита. В одном из постов артиста даже одели в костюм северян из „Игры престолов“.

Популярность вокруг „3 сентября“ привела к тому, что хит Шуфутинского стали перепевать и соединять с песнями других исполнителей. Так, в Youtube появился видеоклип, где композицию артиста соединили с рэп-куплетами уже упомянутого Рика Росса. Получилось очень мощно. Затем „3 сентября“ перепели многие артисты. Из последних версий сингла – фит Егора Крида и самого Михаила, клип на который получился по-настоящему гангстерским.

Сам Шуфутинский отметил, что в интернете песне сделали „потрясающую бесплатную рекламу“. „Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории“, — сказал певец.

3 сентября. Что сегодня

Ежегодно накануне 3 сентября социальные сети пополняет изрядное количество новых мемов и отсылок к бессмертному хиту. Люди с удовольствием цитируют строки из песни. Михаил Шуфутинский с юмором отмечал: „Если честно, я сам удивляюсь, почему песня „3 сентября“ становится в сентябре такой популярной. Наверное, я год от года становлюсь все лучше, и песня становится все популярнее“.

Сегодня Шуфутинскому 75 лет. Он продолжает исполнять песню „3 сентября“ на концертах — она также остается востребованной у ресторанных артистов, которые включают ее в свой репертуар по требованию публики.

Секрет успеха, по мнению артиста, в том, что много людей могут узнать себя в этой песне: „Думаю, что у многих были случаи, когда вчера — все хорошо, а сегодня вдруг все сломалось и, может быть, даже безвозвратно. А у многих людей это происходило и второго сентября, и третьего, как в песне. Это общечеловеческая тема: люди встречаются, расстаются — происходит момент надрыва“.

А непосредственно сегодня — 3 сентября 2023 года — Шуфутинский споёт „Третье сентября“ минимум трижды: сначала в Кремлёвском дворце, а затем на двух корпоративах. А „минимум трижды“ — потому что более чем вероятны просьбы „календарь перевернуть“ на бис.