Киану Ривз готов вернуться к роли Джона Уика

Проблема в том, что у Чада Стахелски и команды фильма нет идей для пятой части, признался постановщик в подкасте Happy Sad Confused ведущему Джошу Хоровицу. Режиссер и главная звезда всех частей „Джона Уика“ готовы продолжать историю легендарного киллера с любовью к щенкам. Заглавный герой, правда, вроде бы не пережил четвёртую часть. Но это дело поправимое.

Тем временем в Сети появился официальный трейлер мини-сериала „Континенталь“. Шоу входит в киновселенную „Джона Уика“. Сюжет расскажет о Уинстоне и создании сети отелей для киллером в 1970-х. У „Континенталя“ будет три эпизода примерно по 90 минут каждый. Первые две серии выйдут 22 и 29 сентября, третья — 6 октября.

Кроме того, студия Lionsgate работает над спин-оффом „Джона Уика“ — „Балерина“ с Аной де Армас. Этот боевик расскажет о девушке, которая мстит за смерть родителей. И ведётся работа ещё над одним спин-оффом — но о нём неизвестно вообще ничего.

Общая прибыль серии фильмов про Джона Уика составила миллиард долларов. „Джон Уик 4“ стал самым длинным во франшизе с хронометражем 2 часа 49 минут с титрами. Режиссер картины Чад Стахелски признался, что из четвертого „Джона Уика“ вырезали 55 минут после монтажа первой версии.