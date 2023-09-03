Десятки тысяч участников художественного фестиваля застряли в пустыне из-за ливней

Автомобили и велосипеды застревают в грязи, из-за чего организаторы Burning Man запретили въезд на территорию проведения фестиваля и выезд из нее. Участников фестиваля уже призвали экономить еду, воду и топливо и укрываться в безопасном месте, поскольку, по заявлениям властей, погодные условия улучшатся только вечером в понедельник, 4 сентября.

Некоторые посетители покидают лагерь пешком, но им приходится идти несколько километров по густой, похожей на глину грязи до ближайшей дороги, где их сможет забрать транспорт.

Как отмечает CNN, неясно, сколько именно людей застряло на фестивале, но в среднем фестиваль посещают около 70 тысяч человек.

Фестиваль Burning Man - одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которое художники со всего мира привозят свои работы. Событие проходит с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). По завершению фестиваля, все инсталляции сжигают.