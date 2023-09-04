„Зачем тогда делала пластику?“: В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой без ретуши и фильтров

„Даже представить не могла, что получу возможность встретиться и пообщаться со знаменитостями мирового масштаба“, — подписала Катрин снимок, на котором запечатлена с Аллой Пугачевой, ее мужем и Лаймой Вайкуле.

Снимок выложен без редактирования и фильтров, поэтому поклонникам удалось увидеть „настоящее“ лицо Аллы Борисовны. Певица позирует в простых джинсах и рубашке, на лице нет макияжа, а волосы убраны уже в привычную высокую прическу.

Пользователи сети разошлись во мнениях: „Нормально выглядит для своего возраста“, „Страшно смотреть, зачем тогда делала пластику?“, „Конечно, в 74 года будут морщины, без этого никуда, мы все стареем“.

Фото было сделано летом, которое народная артистка СССР провела в Юрмале. Там она в новом имидже появилась на фестивале Вайкуле, чтобы поддержать коллегу и подругу.