Шоубиз
04.09.2023, 10:33

„Зачем тогда делала пластику?“: В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой без ретуши и фильтров

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
ФОТО: Andrey 69 | Shutterstock

74-летняя Алла Пугачева успевает не только продавать недвижимость в России, но и встречаться с зарубежными журналистами. Новым снимком с Примадонной поделилась латвийская телеведущая Катрин Василевска.

„Даже представить не могла, что получу возможность встретиться и пообщаться со знаменитостями мирового масштаба“, — подписала Катрин снимок, на котором запечатлена с Аллой Пугачевой, ее мужем и Лаймой Вайкуле.

Снимок выложен без редактирования и фильтров, поэтому поклонникам удалось увидеть „настоящее“ лицо Аллы Борисовны. Певица позирует в простых джинсах и рубашке, на лице нет макияжа, а волосы убраны уже в привычную высокую прическу.

Пользователи сети разошлись во мнениях: „Нормально выглядит для своего возраста“, „Страшно смотреть, зачем тогда делала пластику?“, „Конечно, в 74 года будут морщины, без этого никуда, мы все стареем“.

Фото было сделано летом, которое народная артистка СССР провела в Юрмале. Там она в новом имидже появилась на фестивале Вайкуле, чтобы поддержать коллегу и подругу.

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