04.09.2023, 11:17
Она запела: Волочкова выдала очередной музыкальный „шедевр“
ФОТО: | Scanpix
Блондинка записала песню и даже выпустила не нее клип. Однако поклонники от творчества светской львицы остались не в восторге. Большинство из них смутил странный и запутанный текст.
„Опускается ночь,
И закат, как лиловые шторы.
Мягким бархатом бриз
Наши тени, как пальмы, качает“, - поет исполнительница в первом куплете.
Пользователи Сети сочли содержание композиции бредовым. А кто-то указал на то, что звезде не помешало бы взять несколько уроков по вокалу.
„Бред сивый кобылы, а не песня“, „Может взять несколько уроков у Бузовой?“, „Какая безвкусица! Неприятно слушать“, „Вы окончательно опустились до уровня фрика“, - были категоричны подписчики.