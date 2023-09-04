04.09.2023, 11:50
Алла Пугачева и Максим Галкин вернулись домой(5)
ФОТО: Youtube
Юморист Максим Галкин в своем Instagram сообщил, что они с супругой Аллой Пугачёвой уже вернулись домой. Но сейчас „домой“ — это не в Россию, на виллу в Израиле.
„У нас созрел виноград. Гарри занимается сбором. Мы уже вернулись домой и собираем. Посмотрите на эту красоту! А вкусный какой! Сладкий!“ — похвастался Галкин.
В сентябре 2022 года стало известно, что Алла Пугачева улетела с детьми в Израиль без обратного билета. В конце июля звездная пара приехала в Юрмалу на фестиваль певицы и их подруги Лаймы Вайкуле.