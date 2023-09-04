Шоубиз
04.09.2023, 14:49

ФОТО | Грудь едва уместилась в лиф: Сальма Хайек сверкнула аппетитными прелестями

 
Сальма Хайек
Сальма Хайек
ФОТО: RW/MPI/Capital PicturesRW | Scanpix

Сальме Хайек вот-вот исполнится 57 лет, однако, глядя на ее формы, этого нельзя сказать. Дива выглядит просто потрясающе. Новое фото знаменитости в очередной раз переполошило Сеть.

На опубликованном кадре жгучая брюнетка позировала на лестнице. На ней были купальник и вязаная юбка с бахромой, которая идеально села по фигуре, обтянув эффектные бедра. Впрочем, взору фанатов открылась не только эта часть тела, но и подтянутый живот, и пышный бюст звезды.

Красотка сорвала буквально все овации. Поклонники в очередной раз восхитились ее внешностью и осыпали любезностями.

„Королева“, „Ты богиня“, „Прекрасная“, „Отлично“, „Супер“, „Не женщина, а мечта“, „Такая красивая и вдохновляющая“, — не удержались интернет-пользователи.

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