04.09.2023, 14:49
ФОТО | Грудь едва уместилась в лиф: Сальма Хайек сверкнула аппетитными прелестями
ФОТО: | Scanpix
Сальме Хайек вот-вот исполнится 57 лет, однако, глядя на ее формы, этого нельзя сказать. Дива выглядит просто потрясающе. Новое фото знаменитости в очередной раз переполошило Сеть.
На опубликованном кадре жгучая брюнетка позировала на лестнице. На ней были купальник и вязаная юбка с бахромой, которая идеально села по фигуре, обтянув эффектные бедра. Впрочем, взору фанатов открылась не только эта часть тела, но и подтянутый живот, и пышный бюст звезды.
Красотка сорвала буквально все овации. Поклонники в очередной раз восхитились ее внешностью и осыпали любезностями.
„Королева“, „Ты богиня“, „Прекрасная“, „Отлично“, „Супер“, „Не женщина, а мечта“, „Такая красивая и вдохновляющая“, — не удержались интернет-пользователи.