ФОТО | Грудь едва уместилась в лиф: Сальма Хайек сверкнула аппетитными прелестями

На опубликованном кадре жгучая брюнетка позировала на лестнице. На ней были купальник и вязаная юбка с бахромой, которая идеально села по фигуре, обтянув эффектные бедра. Впрочем, взору фанатов открылась не только эта часть тела, но и подтянутый живот, и пышный бюст звезды.