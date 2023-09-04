Баста сожалеет, что Децл не успел с ним помириться

„Мне было горько читать его комментарии про Скриптонита, про всех. Я совершил ошибку в том, что мне надо было с ним просто поговорить. Сказать: „Кирюх, зря это все делается. Ты переходишь грань“. Вот сейчас понимаю, что мне жаль на самом деле, что это было вообще. Но ничего уже не изменить“, — заявил музыкант.

Вакуленко добавил, что всегда очень тепло относился к своему коллеге, возможно поэтому, считает Баста, его реакция на критику от Децла была вдвойне болезненной.

Конфликт между Децлом и Бастой произошел после того, как первый пожаловался на шум от ночного клуба Вакуленко „Газголдер“. Он проживал в соседнем от заведения доме. Чуть позже музыканты начали выяснять отношения в публичном пространстве. В 2017 году суд Ростова-на-Дону взыскал с Басты 350 тысяч рублей (по курсу того года — почти 6 тыс. евро) за несколько постов Twitter, в одном из них Вакуленко обозвал своего коллегу „гермафродитом“.