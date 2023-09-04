ВИДЕО | Модель из России вышла в одиночный пикет в защиту „Барби“

Девушка в розовой одежде вышла с плакатом к кинотеатру в Красноярске, где должны были показать нашумевший фильм.

Для пикета она нарисовала плакат „Я/Мы Барби. Минкульт, ты не прав“. После выхода к кинотеатру девушку прогнали.

„Я и моя дочь очень ждали этот фильм и премьеру, которая состоялась во всём мире. Это моя любимая кукла и я фанатка Барби. Из-за одиночного пикета проблем у меня не было. Я не считаю, что что-то нарушаю. Просто хочу посмотреть фильм „Барби“ в хорошем качестве, с хорошей картинкой“, — пояснила Галина.

Российский Минкульт не стал выдавать прокатные удостоверения фильмам „Барби“ и „Оппенгеймер“ из-за их „несоответствия российским духовным ценностям“.

Галина Магергут отвечает, что фильм безобиден и позитивен, никакие запрещённые вещества не пропагандирует и никак „духовным ценностям“ навредить не может.

У обоих фильмов в России очень странная судьба. С одной стороны, как уже было сказано, им не выданы прокатные удостоверения. С другой, они официально даже не приобретены. При этом „Оппенгеймера“ уже показывают в ряде кинотеатров, а „Барби“ ждут с 9 сентября.